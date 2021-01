«Как КГБ разрабатывал Трампа»: вышла сенсационная книга о связях экс-президента США с Москвой

Во вторник, 26 января, на Западе вышла книга журналиста Крейга Унгера «Американский компромат: Как КГБ разрабатывал Дональда Трампа, и связанные с этим истории секса, алчности, власти и предательства». Автор утверждает, что общался с целым рядом бывших сотрудников спецслужб, которые сообщили ему сенсационные скандальные подробности связей Трампа с Москвой. Британская газета The Daily Mail в своей статье рассказывает о наиболее интересных утверждениях Унгера. «ФАКТЫ» подготовили перевод этого материала.

«Дональда Трампа начали разрабатывать как ценный российский актив более 40 лет назад, и это переросло в длящиеся десятилетиями «отношения» с взаимной выгодой как для России, так и для Трампа, утверждается в новой шокирующей книге. Писатель Крейг Унгер утверждает, что Трампа неоднократно спасали от многочисленных банкротств потоки русских денег, отмытых через его недвижимость в 1980-х и 1990-х годах. Российскими деньгами также якобы были оплачены здания, построенные по франшизе под именем Трампа.

Приглашение в Россию от имени высокопоставленного представителя КГБ в 1987 году под видом предварительной ознакомительной поездки для строительства отеля Трампа в Москве на самом деле являлось «глубокой разработкой» со стороны кураторов КГБ, которая способствовала установлению секретных каналов связи и позволила россиянам влиять и наносить урон американской демократии, утверждает автор.

Когда Трамп стал президентом, пришло время платить по счетам, и Трамп дал Путину все, что тот хотел, пишет автор.

Писатель Крейг Унгер делает эти заявления в своей новой книге «Американский компромат: как КГБ разрабатывал Дональда Трампа и связанные с этим истории о сексе, алчности, власти и предательстве» (American Kompromat, How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power and Treachery). Унгер — журналист и автор шести книг, в том числе бестселлеров по версии The New York Times «Дом Буша, дом Сауда» и «Дом Трампа, дом Путина».

Книга журналиста Крейга Унгера «Американский компромат: Как КГБ разрабатывал Дональда Трампа, и связанные с этим истории секса, алчности, власти и предательства»

Вопрос о том, был ли Трамп ценным активом России, является самым важным вопросом о президенте, пишет автор после обширных интервью с высокопоставленными источниками, представителями СССР, бежавшими из страны, бывшими сотрудниками ЦРУ, агентами контрразведки ФБР, юристами и многими другими.

«Это история о грязных секретах и о самых влиятельных людях в мире», — утверждает Унгер. И рассказывает, что пошло не так с многочисленными расследованиями Конгресса США, целью которых была деятельность Трампа.

Трамп и русские «оказались в одной постели» также благодаря близкой дружбе Дональда с Джеффри Эпштейном, который поставлял несовершеннолетних девочек как русским, так и боссам Силиконовой долины. В книге утверждается, что именно Эпштейн представил Меланию Дональду, когда Трамп «зажигал» с девочками Джеффри.

Эпштейн записал множество видео, где Трамп занимался сексом с девочками. Есть также фотографии. На одном из видео девочки младше 18 лет хихикают над Трампом, который не может сдержать свое возбуждение, а у него на штанах видны пятна спермы. Этот компромат Эпштейн использовал для шантажа.

Автор утверждает, что Трамп был связан с русскими через друга Джеффри Эпштейна, который снабжал русских и Кремниевую долину несовершеннолетними девушками

Связь Трампа с Россией началась в 1976 году, когда он решил перейти от строительства недвижимости в Квинсе к Манхэттену.

В этом ему помог Рой Кон, известный адвокат мафии, «темный принц эпохи Маккарти», который научил Трампа находить различные уловки в налоговом законодательстве, в результате чего молодой дерзкий застройщик заплатил один-единственный доллар за старый отель Commodore рядом с Центральным вокзалом в Нью-Йорке на 42-й и Парк-авеню. Превращение этого разлагающегося чудовища в Grand Hyatt New York дает ключ к первой встрече Трампа с русскими, когда он отправился в центр города в магазин Joy-Lud Electronics на Пятой авеню и 23-й улице, чтобы закупить сотни телевизоров для своего нового отеля.

Совладельцем магазина был Семен Сэм Кислин по прозвищу Сэм, украинский еврей, эмигрировавший на Манхэттен из Одессы в 1972 году и повесивший на входной двери своего магазина табличку с надписью «Мы говорим по-русски».

Семен Сэм Кислин

Кислин владел магазином вместе с другим советским эмигрантом Тамиром Сапиром и продавал электронное оборудование советским дипломатам, офицерам КГБ и членам Политбюро, возвращавшимся в Советский Союз, потому что все оно было адаптировано к PAL, техническому стандарту, используемому в Европе и России. Магазин Joy-Lud был единственным местом, где можно было купить электронное оборудование и потребительские товары, чтобы вывезти их в Советский Союз. И находился он в стороне от 47-й улицы, где располагались более популярные и раскрученные магазины электроники с яркой рекламой и постоянными скидками.

Трамп взял телевизоры в кредит и вернул Кислину деньги через 30 дней, что было необычно для человека, который успел прославиться тем, что частенько портил нервы кредиторам.

Дональд Трамп и Тамир Сапир на открытии выставки Trump Soho 19 сентября 2007 года в Нью-Йорке. Тамир Сапир владел магазином и продавал электронное оборудование советским дипломатам, офицерам КГБ и членам Политбюро, возвращавшимся в Советский Союз

Автор книги задается вопросом, зачем отелю Grand Hyatt понадобились телевизоры с двойными системами, позволяющими принимать передачи, которые смотрели в Советском Союзе, но ответ затерялся во времени.

В Одессе Кислин управлял знаменитым гастрономом, куда продукты поступали через черный рынок. Бывший офицер КГБ Юрий Швец рассказал Унгеру, что некий еврейский мужчина, управляющий магазином свежих продуктов, должен был быть завербован КГБ. Сделка заключалась в том, что, если Кислин хотел эмигрировать из Советского Союза, он должен был подписать обязательство о сотрудничестве с КГБ.

А в США чиновники старались не мешать иммиграции советских евреев. Если бы кто-то из них рискнул поставить под сомнение выдачу разрешения на въезд тому или иному еврею из СССР, его тут же бы обвинили в антисемитизме.

Бывший офицер КГБ Юрий Швец

Магазин Кислина, получивший одобрение КГБ, использовался им для инициирования попыток взаимодействия с потенциальными активами. Так что Трамп находился под неусыпным оком КГБ. Но это началось еще раньше — когда «молодой, тщеславный, самовлюбленный и безжалостно амбициозный застройщик» продал многомиллионные квартиры русской мафии, отмывавшей деньги, делая покупки через анонимные подставные компании. Продажа этих квартир снова сделала Трампа богатым после того, как он потерял миллиарды долларов, когда обанкротились его казино в Атлантик-Сити.

Трамп продал многомиллионные квартиры российской мафии, что снова сделало его богатым после банкротства казино в Атлантик-Сити и потери миллиардов долларов

Наблюдение за Трампом началось в 1977 году, когда он женился на Иване Зельничковой, гражданке ЧССР, где служба безопасности работала в союзе с КГБ, и Трамп уже тогда говорил о том, что однажды захочет стать президентом. Вероятно, КГБ начал присматриваться к Трампу, потому что тот был «тщеславным, самовлюбленным, очень восприимчивым к лести и жадным».

Автор утверждает, что слежка за Трампом началась в 1977 году, когда он женился на Иване Зельницковой (на фото в России)

Все эти качества делали его слабым и доступным для КГБ. Глубоко неуверенный в себе в интеллектуальном смысле, легко поддающийся внушению, чрезвычайно восприимчивый к лести, Трамп стремился получить настоящее признание своих воображаемых способностей — и КГБ был более чем счастлив потакать ему в этом.

Годы спустя Кислин опроверг какие-либо связи с русской мафией. Однако он оставался рядом с Трампом и пожертвовал более 40 миллионов долларов на избирательные кампании Руди Джулиани на пост мэра Нью-Йорка в 1993 и 1997 годах.

В 1987 году Дональд и Ивана Трамп посетили Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, Россия. Автор говорит, что приглашение в Россию от имени высокопоставленного представителя КГБ в 1987 году под видом предварительной ознакомительной поездки для строительства отеля Трампа в Москве на самом деле являлось «глубокой разработкой» со стороны кураторов КГБ

Досье советской, а затем и российской разведки на Трампа быстро пополнялось. Отмывание денег через продажу дорогих квартир, сомнительные бизнес-схемы, созданные совместно с богатыми советскими эмигрантами, многочисленные финансовые нарушения, организация тайных каналов с русскими, секс-вечеринки у Джеффри Эпштейна — вот далеко не весь список.

Эпштейн, отец которого был сотрудником муниципального департамента парков Кони-Айленда, нажил сотни миллионов долларов, владел великолепными домами по всему миру и жил в двух милях от поместья Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. В доме Эпшейна было множество молодых женщин и несовершеннолетних девушек, десятки их них подросткового возраста, которых он с помощью бывшей подруги Гислейн Максвелл передавал, как сувениры на вечеринку, самым влиятельным мужчинам в мире. «Все это время Эпштейн тайно записывал их действия, и эти записи давали ему кучу компромата, рычаги воздействия и влияния», — утверждает Унгер.

Это был мир невообразимого декаданса — красивые, словно богини, девушки, частные самолеты, роскошные особняки и виллы. И секс с этими богинями.

Олигархи-миллиардеры переправляли девочек-подростков из России и Украины. Российских моделей и участниц конкурсов красоты привозили на самолете, и Эпштейн с Гислейн в качестве его помощницы манипулировал ими в сексуальных целях.

Трамп ответил на приглашение Джеффри и Гислейн. В Мар-а-Лаго для участия в конкурсе за право появиться на страницах календаря привезли 28 молодых женщин, и единственными гостями-мужчинами были Трамп и Эпштейн. Трамп был известен тем, что постоянно лапал девушек, засовывал руку под юбку и хватал за лобок.

Кристина Оксенберг, дочь принцессы Югославии Елизаветы и сестра актрисы Кэтрин Оксенберг, звезды сериала «Династия», познакомилась с Гислейн, когда та плела сети, чтобы познакомить Билла Клинтона и принца Эндрю с Эпштейном.

Кристина утверждала, что у ее матери был роман с президентом Кеннеди в 1962 году и она появилась на свет в результате этой любовной связи. Данная история заинтересовала Максвелл. Оксенберг утверждает, что Гислейн знает все об Эпштейне и Трампе.

Когда ФБР обыскивало дома Эпштейна, было найдено видеозаписывающее оборудование в каждом из них. Кроме того, обнаружили жесткие диски с видеофайлами — компромат на миллиардеров, занимающихся сексом с несовершеннолетними девочками, насилующими их. Это тяжкие сексуальные преступления, за которые можно надолго сесть в тюрьму.

Трамп заинтересовал КГБ, потому что он был «тщеславным, самовлюбленным, очень восприимчивым к лести и жадным», пишет автор. Трамп и Путин на фото в 2017 году

Имя Трампа находилось в черной записной книге Эпштейна, и рядом с ним было не менее 16 телефонных номеров. Агентство Trump Model Management прекрасно вписывалось в схему Джеффри. Модельный бизнес позволял обходить иммиграционные законы и нелегально нанимать на работу иностранных девушек. Когда Эпштейна однажды спросили, развлекался ли он вместе с Трампом с девушками младше 18 лет, Джеффри поднял вверх большой палец.

Эпштейн утверждал, что именно он познакомил Меланью с Трампом. «Джеффри и Гислейн знали все секреты Трампа, а он знал их секреты. Это лучшая валюта в мире декаданса, в котором они жили», — пишет Унгер.

После 17 лет дружбы близкие друзья навсегда разошлись в 2004 году, когда Эпштейн рассказал Трампу, что очень хочет купить впечатляющий особняк в Палм-Бич, который продается с молотка в связи с банкротством владельца. Уже всем сердцем привязавшись к этому особняку, он хотел внести одно изменение — переместить бассейн. Поэтому он привез своего приятеля Трампа в этот особняк, чтобы получить его совет.

На торгах Трамп, несмотря на финансовые проблемы из-за неудачного вложения в казино в Атлантик-Сити, предложил более высокую цену, чем его друг, заплатив более 41 миллиона долларов за этот особняк. Вскоре Трамп выставил дом на продажу за 125 миллионов долларов.

Придя в ярость, Эпштейн никогда больше не разговаривал с Трампом, но показывал всем и вся фотографии Трампа с девушками-топлес и снимок с запачканными спермой штанами.

После трех лет президентства Трампа завеса тайны была поднята. Выяснилось, что Трамп — социопат, который, находясь в Белом доме, более 20 тысяч раз публично лгал о своих связях с Россией, вмешивавшейся в 2016 году в американские выборы, чтобы помочь ему.

В 2020 году стало ясно, что Трампу совершенно плевать на американцев. Пандемия коронавируса уносила одну жизнь за другой, а он ничего не сделал, чтобы остановить распространение вируса. Ему было все равно, сколько еще американцев умрет, пишет Унгер…"

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Caroline Howe / The Daily Mail)

Как считает известный российский политолог Андрей Пионтковский, проигрыш Трампа на президентских выборах стал тяжелым ударом по политике Кремля.

