Предполагаемая дочь Путина со смехом показала неприличное предложение от незнакомца
Луиза Розова (Елизавета Кривоногих), которую называют внебрачной дочкой российского президента Владимира Путина от его давней знакомой Светланы Кривоногих, показала неприличное предложение, полученное ее подругой от незнакомца.
В сториз в Instagram она выложила видео из ресторана, где посидели Луиза и ее две подруги. Одна из девушек показывает свой телефон — незнакомец, не опубликовавший в сети ни одного поста и не имеющий ни одного друга, предлагает той показать грудь. Видео сопровождается смехом девушек.
Также она показала фото подруг, с которыми развлекалась, а вот свое лицо, как и обычно, «светить» не стала. Зато похвасталась блюдом с икрой, на которое «хватает денег».
Недавно девушка опубликовала в Instagram фото в белом пиджаке с подписью: «Любить нельзя ненавидеть. Пиджак». И получила кучу комментариев, связанных с недавно обнародованным фильмом Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком. В том числе, упоминалась и аквадискотека, и дорогая сумка, на которую «скидывались» россияне всем миром, и ее «крутой пиджак». При этом один из комментаторов написал, что он не хейтер, а «спонсор».
Фото со странички Лизы Розовой в соцсетях.99
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