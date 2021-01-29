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Мир

Предполагаемая дочь Путина со смехом показала неприличное предложение от незнакомца

14:34 29 января 2021
Дочь Путина

Луиза Розова (Елизавета Кривоногих), которую называют внебрачной дочкой российского президента Владимира Путина от его давней знакомой Светланы Кривоногих, показала неприличное предложение, полученное ее подругой от незнакомца.

В сториз в Instagram она выложила видео из ресторана, где посидели Луиза и ее две подруги. Одна из девушек показывает свой телефон — незнакомец, не опубликовавший в сети ни одного поста и не имеющий ни одного друга, предлагает той показать грудь. Видео сопровождается смехом девушек.

Также она показала фото подруг, с которыми развлекалась, а вот свое лицо, как и обычно, «светить» не стала. Зато похвасталась блюдом с икрой, на которое «хватает денег».

Недавно девушка опубликовала в Instagram фото в белом пиджаке с подписью: «Любить нельзя ненавидеть. Пиджак». И получила кучу комментариев, связанных с недавно обнародованным фильмом Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком. В том числе, упоминалась и аквадискотека, и дорогая сумка, на которую «скидывались» россияне всем миром, и ее «крутой пиджак». При этом один из комментаторов написал, что он не хейтер, а «спонсор».

Фото со странички Лизы Розовой в соцсетях.

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