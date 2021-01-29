В пожаре в "коронавирусной" больнице Румынии погибли пять человек

Утром в пятницу, 29 января, в столице Румынии Бухаресте загорелась больница, где лечат коронавирусных пациентов — погибли пять человек.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Digi24», из больницы Matei Bals эвакуировали более 120 человек, многие из пациентов были подключены к кислороду.

Сообщается, что огонь в помещении лечебного учреждения возник около пяти часов утра, от едкого дыма пострадали люди, находящиеся в четырех палатах на первом этаже.

Троих нашли уже мертвыми, одного пациента пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Тело еще одной жертвы пожара нашли в ванной комнате — оно было обугленным. На данный момент не известно, кто именно погиб — пациент или сотрудник больницы.

Местные власти заявили, что в клиники не было проблем ни с отоплением, ни с системами пожарной безопасности.

Напомним, что во время пожара в харьковском нелегальном пансионате для престарелых погибли 16 человек — один из пациентов умер уже в больнице.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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