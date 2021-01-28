С казино, но без стриптиза: раскрыта еще одна тайна "дворца Путина"

Российский режиссер и биограф Путина Александр Коробко утверждает, что дворец в Геленджике, показанный в фильме-расследовании Алексея Навального, на самом деле строился не для президента России. Якобы во дворце планировалось при случае приютить сирийского президента Башара Асада и некоторых африканских союзников Кремля. Кроме того, биограф настаивает, что в резиденции нет тех достопримечательностей, о которых заявляли расследователи.

По словам Коробко, объект в Геленджике мог стать приютом для семьи Асада, но теперь, когда тайна раскрылась, для высокопоставленных гостей нужно будет искать другое убежище. «И, предвидя вопли соратников Навального: нет, правители, являющиеся стратегическими союзниками России, не смогли бы жить в общежитии на улице, ну, например, Бориса Галушкина», — заявил режиссер в интервью tsargrad.tv.

Коробко уточнил, что внутреннюю обстановку «дворца» знает со слов источников в ФСО России. Режиссер говорит, что дизайнеры подстраивались под желания ряда высокопоставленных иностранных гостей, важных для Путина.

«Казино там есть (в силу желаний одного из высоких африканских гостей…), а вот шеста или стриптиза там не было. Это уже фантазии авторов фильма», — утверждает Коробко.

Напомним, рассказывая о «королевстве Путина» в Геленджике, Навальный упоминал, что в роскошном дворце есть стриптиз-клуб, огромное казино, аквадискотека, театр со сценой и своя церковь.

После выхода фильма-расследования появляется все больше доказательств того, что объект «Прасковеевка» действительно строился как резиденция администрации президента России.

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