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Мир

Навальный описал происходящее в России цитатой из Чуковского

18:27 28 января 2021
навальный

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному не удалось добиться освобождения из-под ареста. Суд постановил, что задержанному предстоит оставаться за решеткой до 15 февраля. Навальный на это заявил, что именно такого решения и ждал, а также привел строки из Чуковского в качестве иллюстрации ситуации в России.

По словам Навального, гражданам России, как и героям сказки «Тараканище» Корнея Чуковского пора прекращать бояться ими же придуманного «чудища».

«Я хочу сейчас сказать два важных слова: Корней Чуковский… Вам всем в детстве читали его стихотворение про тараканище, который кричит и усами шевелит. Именно таким образом тараканище подчинил себе всех зверей в лесу. Они испугались: а вдруг и правда, он нас съест… Звери падали в обморок от ужаса. Хотя в глубине души понимали, что тараканище не сможет съесть бегемота. Даже маленького… Вполне точное описание происходящего сейчас в России… Люди боятся. Кланяются Гульфику, хотя в глубине души понимают: всех не посадишь», — добавил Навальный.

Напомним, Навальный был арестован 17 января после того, как вернулся в Россию после лечения в Германии. Задержали оппозиционера в аэропорту Шереметьево. Навальному может грозить 10-летний тюремный срок.

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