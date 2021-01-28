Королевское реалити-шоу: в сети появился фильм, запрещенный Елизаветой II к показу 50 лет назад

В сети спустя 52 года всплыл 110-минутный документальный фильм под названием «Королевская семья», созданный телекомпанией Би-би-си в 1969 году. Телевизионщики снимали королеву, ее мужа принца Филиппа и их детей в домашней обстановке и в разных бытовых ситуациях. Это чем-то напоминало современные реалити-шоу в стиле «Семейки Кардашьян».

Так, например, как пишет издание The Mirror, в одном из эпизодов Елизавета заходит в магазин близ замка Балморал со своим младшим сыном Эдвардом. Он просит купить ему мороженое. И королева достает из сумочки деньги — хотя считается, что монархиня никогда не носит с собой наличные. В других сценах члены семьи устраивают пикник, обедают, вместе отдыхают и играют.

Были в документальное ленте и куда менее невинные сцены. Так, как пишет Daily Mail, в одной из них королева за чашкой чая называет американского посла «гориллой».

«Очень сложно сохранить серьезное выражение лица, когда министр внутренних дел говорит мне: „Идет горилла“. Я сказала: „Какое необычное замечание о ком-то — очень недоброе“. Встала посреди комнаты и нажала кнопку звонка. Дверь открылась, и я увидела … гориллу. У него было короткое тело и длинные руки. Передо мной была ужасная проблема — не рассмеяться», — рассказала королева. А принц Филипп и 21-летний принц Чарльз в ответ разразились хохотом.

Потом Ее Величество сочла, что фильм получился чересчур личным и в какой-то мере опошляющим королевскую семью, и запретила его к показу.

Ролик, появившийся на YouTube, удалили. Однако отрывки из распространились по соцсетям.

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