Обескровлены 50 животных: фермеры в Чили жалуются на чупакабру

Пока, как писали «ФАКТЫ», таинственную чупакабру ловят в селе Беленькое под Запорожьем, ее заокеанская родственница зверствует в Чили.

Как пишет издание Daily Star, местные фермеры, проживающие возле границы с Боливией, в ужасе. Уже по меньшей мере 50 детенышей лам и альпак стали жертвами загадочного хищника c ноября 2020 года. Из их тел была полностью высосана кровь. Нападения каждый раз происходили ночью. Никаких следов злоумышленник не оставлял.

Фермер Хуан Чоке рассказал, что местные жители изначально думали, что скот убивает кто-то злобно настроенный против них. По мере того, как убийства продолжались, община просто не могла поверить в то, что среди них живет «такое зло». И считает теперь, что это дело рук не людей, а легендарного кровососущего существа.

Хуан говорит, что он очень напуган. Он даже установил солнечные панели возле загонов скота — в надежде, что ночная иллюминация отпугнет кровожадного зверя.

Ветеринар Андреа Нието сказал, что во всех инцидентах, о которых сообщалось, внутри загонов не удалось идентифицировать никаких следов кроме тех, что оставил скот. И что отметины, оставленные на мертвых телах, не принадлежат ни одному хищников, которые водятся в этом регионе — включая лису и пуму.

«На уровне груди видны только два отверстия и ничего больше. Очевидно, животное сосало кровь оттуда, но необходимо провести более тщательное расследование», — заявил Нието.

Городская легенда о чупакабре, получившая широкое распространение в 1990-е годы, берет свое начало еще в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых была высосана кровь. Затем появились сообщения о вампире-чупакабре в других странах Латинской Америки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что чупакабру видели чуть ли не в центре Запорожья.

Фото Daily Star

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