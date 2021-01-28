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В Германии увеличилось число желающих вакцинироваться от ковида

12:05 28 января 2021
вакцинация

В Германии растет количество желающих сделать прививку от коронавируса. Согласно результатам опроса, проведенного в середине января, 63 процента жителей ФРГ хотят пройти вакцинацию. Месяц ранее этот показатель составлял 52 процента.

Исследование провели специалисты Института социологических исследований в Алленсбахе, передает DW.

В то же время каждый пятый респондент заявил, что не будет делать прививку.

Готовность пройти вакцинацию выше у старшего поколения немцев. Среди молодых людей до 30 лет готовы привиться 46%, среди 45−59-летних — 66%, в возрастной группе старше 60 лет — 75%.

Напомним, в Украине вакцинация населения от коронавируса еще не началась. Только перед Новым годом правительство заключило контракт на поставку вакцины от COVID-19 в страну. Ожидается, что это будет вакцина китайской компании Sinovac Biotech, эффективность которой ниже, чем у европейских и американских производителей препарата.

Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 28 января в Украине зафиксировано 5529 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 149 пациентов. Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 206 412 человек, 22 351 человек умер от COVID-19, выздоровел 992 031 человек.

Фото lrt.lt/

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