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Семья впервые после 10 месяцев карантина собралась на Рождество – уже четверо умерли от ковида

11:15 28 января 2021
Даррен с родителями

Проживающая в британском графстве Дербишир Трэйси Лэйтем рассказала изданию The Sun о трагедии, постигшей ее семью. В течение десяти месяцев родные Трэйси соблюдали режим самоизоляции. Однако, поскольку на Рождество правительство страны сделало послабление и разрешило родственникам провести праздники вместе, семья гражданского мужа Трэйси, 48-летнего Даррена Фишера, впервые за весь карантин собралась в одном доме.

Даррен забежал к родителям всего на два часа. Кто-то из присутствовавших (до сих пор неизвестно, кто именно) оказался носителем коронавируса. В итоге все заболели. Праздник обернулся трагедией. Фишер, его мать, отец и дядя умерли в первой половине января с разницей в несколько дней. Второй дядя Даррена до сих пор еще не оправился после болезни.

Трэйси и Даррен прожили вместе 12 лет и планировали официально сыграть свадьбу в июле 2021 года.

Лейтэм, мать троих детей, обвиняет во всем премьер-министра страны Бориса Джонсона. «Я бы хотела, чтобы он сказал, что никто не может навещать друг друга на Рождество», — сказала англичанка.

Женщина призывает относиться к пандемии серьезно. «Мы все потрясены и опустошены… Мама и папа Даррена защищались почти год и думали, что они в безопасности. Это показывает — такое может произойти с кем угодно во мгновение ока», — говорит она.

Фото The Sun

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