Парень впечатлил способом переноски пчел на голой руке

По сети активно расходится видео, на котором запечатлен оригинальный способ транспортировки пчелиного роя.

Ролик в Telegram-канал выложил ресурс «МDK». «Нет, это не злодей из фильма ужасов. Просто парень держит в кулаке пчелиную матку и таким образом переносит пчел в другое место. Ну, он очки надел, так что выглядит безопасно», — говорится в комментарии к видео.

Пчелы, которые следуют за маткой, плотным слоем укрыли руку парня, идущего по улице. Несколько насекомых летят за ним вслед. На парне — обычные брюки и майка. Да, и очки тоже.

Где и когда было снято видео, не указывается.

Напомним, что недавно в аэропорту города Калькутта в Индии был инцидент с дикими пчелами, настроенными не столь «мирно» — насекомые атаковали самолеты местных рейсов, задержав их отправление.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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