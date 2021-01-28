28.09 / 28.28 33.81 / 34.21
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Парень впечатлил способом переноски пчел на голой руке

10:36 28 января 2021
Пчела

По сети активно расходится видео, на котором запечатлен оригинальный способ транспортировки пчелиного роя.

Ролик в Telegram-канал выложил ресурс «МDK». «Нет, это не злодей из фильма ужасов. Просто парень держит в кулаке пчелиную матку и таким образом переносит пчел в другое место. Ну, он очки надел, так что выглядит безопасно», — говорится в комментарии к видео.

Пчелы, которые следуют за маткой, плотным слоем укрыли руку парня, идущего по улице. Несколько насекомых летят за ним вслед. На парне — обычные брюки и майка. Да, и очки тоже.

Где и когда было снято видео, не указывается.

Напомним, что недавно в аэропорту города Калькутта в Индии был инцидент с дикими пчелами, настроенными не столь «мирно» — насекомые атаковали самолеты местных рейсов, задержав их отправление.

Иллюстративное фото с Pixabay.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Никитюк

Лесю Никитюк в "купальнике — огонь" сравнили с Синди Кроуфорд

Игорь Брановицкий

«Надеюсь на чудо!» — мама погибшего «киборга» получила загадочное письмо

Валерий Леонтьев

«Комок в горле»: одинокий Валерий Леонтьев растрогал Игоря Крутого SMS

Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой на шоу «Маска» выдали ноги

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер