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Мир

Предполагаемую дочь Путина атаковали шутками про аквадискотеку

8:16 28 января 2021
дочь Путина

Предполагаемая внебрачная дочь президента РФ Владимира Путина Елизавета Кривоногих опубликовала в Instagram фото в белом пиджаке с подписью: «Любить нельзя ненавидеть. Пиджак».

Под постом собралось около 2 тысяч комментариев. Подписчики Елизаветы сразу вспомнили фильм Алексея Навального о "дворце Путина" под Геленджиком - диванах за 4 миллиона рублей, ершике для туалета за тысячу евро, аквадискотеке и другим излишествам.

Девушку забросали вопросами и репликами про «дворец Путина», аквадискотеку, дорогую сумку, на которую скидывались россияне всем миром, "крутой пиджак" и тому подобное. Комментаторы назвали себя спонсорами.

 

Луиза Розова (предположительно, это сама Елизавета Кривоногих, внебрачная дочь Владимира Путина) ответила своим хейтерам.

Напомним, ранее Елизавета показала свое фото в брендовых туфлях в роскошной ванной комнате.

Фото startgames.org/

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