Королева Елизавета II сравнивала себя с мисс Пигги и подражала моделям

Хотя королева Великобритании Елизавета II на публике всегда выглядит сдержанно и официально, в частной жизни она ведет себя гораздо более живо и расслабленно.

Как рассказала американскому изданию People королевский биограф Салли Беделл Смит, автор книги «Королева Елизавета: Жизнь современного монарха», в норфолкском поместье королевы Сандрингеме по всему огромному дому слышен ее смех. «Она громко смеется!», — утверждает автор. В том числе Ее Величество любит посмеяться и над собой. Так, когда в 1981 году по телевидению показывали запись свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы, увидев себя на экране, Елизавета сказала: «О, вот и мое лицо мисс Пигги». Как известно, мисс Пигги — гламурная свинка, персонаж популярного кукольного «Маппет-шоу».

Королева не упускает случая повеселиться. В 2012 году во время фотосессии для журнала Hello!, приуроченной к празднованию «бриллиантового юбилея» пребывания Елизаветы на престоле, монархиня сказала прибывшему фотографу Барри Джеффри «просто держать камеру включенной» и начала принимать позы, подражая профессиональным моделям. Отставив ногу в сторону, она упирала руки в бедра или неформально засовывала их в карманы. По словам портнихи, стилиста и близкой подруги королевы Анджелы Келли, фотограф был потрясен тем, как естественно вела себя королева. «Барри и я чувствовали, что переживаем нечто действительно особенное: момент, который никогда не повториться», — вспоминала Анджела.

The Story Behind Queen Elizabeths Most Casual Pose Ever with Her Hands in Her Pockets! https://t.co/ombkyZvDbB #news pic.twitter.com/b06sKzZYEg — Ahlain News (@AhlainNews) November 1, 2019

Елизавета любит общаться с животными. У нее была целая стая собак, но сейчас осталась лишь одна — помесь таксы и корги по кличке Кэнди. Несмотря на почтенный 94-летний возраст, Ее Величество все еще любит кататься верхом на своих пони. Рядом с пони и лошадьми она чувствует себя умиротворенной.

Ранее бывший королевский повар Даррен Макгрэди раскритиковал актрису Оливию Колман, которая сыграла роль Елизаветы в сериале «Корона». Он заявил, что она недостаточно часто улыбается. По словам Даррена, в реальной жизни Елизавета II «всегда улыбается».

Своим чувством юмора королева славится давно. Так, впервые увидев Ниагарский водопад, она прокомментировала: «Он выглядит очень влажным». На вопрос, почему она носит с собой сумочку по Букингемскому дворцу, ответила: «Этот дом слишком велик, знаете ли».

В 2019 году королева прогуливалась в сопровождении своего охранника Ричарда Гриффина возле замка Балморал, когда к ним подошла группа американских туристов. Не узнав монарха, американцы поинтересовались у 93-летней Елизаветы, местная ли она. Та сказала: «Да, у меня здесь дом поблизости». Потом туристы спросили, встречалась ли она когда-либо с королевой. «Я — нет. А вот этот полисмен — да», — честно ответила королева, указывая на Ричарда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что знаменитый футболист Майкл Оуэн рассказал о шутке королевы Елизаветы: «Я был в ужасе».

Фото Twitter/ Barry Jeffrey/Hello!



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