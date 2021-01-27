Еще три жертвы: Bellingcat изучила кровавый путь группы ФСБ, отравившей Навального

В среду, 27 января, Bellingcat совместно с The Insider и Der Spiegel опубликовали результаты своего нового расследования, связанного с отравлением Алексея Навального. Журналисты-расследователи установили, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным в августе, ранее выезжали и в другие регионы России, где вскоре после их появления находили мертвыми политических активистов. Как уже сообщали «ФАКТЫ», расследуя отравление Навального, Bellingcat установила настоящие имена и фамилии целого ряда сотрудников ФСБ, причастных к покушению, а сам Алексей сумел затем поговорить с одним из своих отравителей по телефону. Полагая, что с ним беседует один из высокопоставленных офицеров спецслужб России, этот человек полностью подтвердил выводы журналистов. Имея на руках все данные об отравителях Навального, Bellingcat взялась за изучение их предыдущих «командировок». Эту группу ФСБ удалось в результате связать с гибелью по меньше мере трех российских активистов-оппозиционеров.

«Под мышкой был след от укола»

Журналист из Нальчика Тимур Куашев активно занимался политической деятельностью. В 2012 году он вступил в партию «Яблоко», организовывал протестные митинги, в разных городах, включая Москву. В своих статьях он выступал против радикализма, экстремизма, полицейского произвола. Тимура много раз задерживали. Потом он рассказывал своим друзьям, что ему угрожали расправой.

В сентябре 2014 года в Кабардино-Балкарии состоялись выборы в местный парламент. Куашев собирался в них участвовать. 31 июля 2014 года Тимур собирался в театр на премьеру спектакля, где играла его мать. Он вышел из дома и исчез. Позднее свидетель рассказывал, что видел Куашева на автобусной остановке, когда тот разговаривал с неизвестными людьми. 1 августа тело Тимура обнаружили в лесу у дороги в получасе езды от Нальчика.

Уже тогда друг Куашева Абакар Абакаров говорил журналистам, что уверен в том, что Тимура отравили. «У него есть все признаки отравления. Пальцы почернели. Под мышкой след от укола, покраснение было», — утверждал Абакаров. Однако следственная группа заявила, что причиной смерти журналиста является острая коронарная недостаточность. Дело было закрыто.

Bellingcat получила фотографию лица Куашева, сделанную незадолго до похорон. На снимке отчетливо видны симметричные синяки на щеках. Обычно такие следы остаются, когда человеку кто-то сзади сильно сжимает голову пальцами.

В июле 2014 года в Нальчике побывали Константин Кудрявцев и Иван Осипов. Оба входили в группу, следившую за Навальным. Осипов взял обратный билет в Москву на 30 июля, но в тот день не вылетел из Нальчика, а вместо этого дважды поменял дату вылета. В итоге он вернулся в столицу спустя несколько часов после того, как было обнаружено тело Куашева.

Помимо Осипова и Кудрявцева поблизости от Нальчика в день смерти Тимура находились еще три сотрудника ФСБ. В том числе доктор Алексей Александров, который был в Томске в день отравления Навального. Этот медик, как и Осипов, тоже менял обратный билет и сдвигал дату возвращения в Москву.

Еще один важный факт — основная экспертиза, призванная подтвердить или опровергнуть теорию о наличии яда в крови Куашева, проводилась в том самом Институте криминалистики ФСБ, в котором работают Александров, Осипов и Кудрявцев.

Родственники жертвы настаивали, чтобы образцы тканей проверили на наличие токсинов

24 марта 2015 года в Каспийске был найден мертвым известный в Дагестане активист Руслан Магомедрагимов. Он боролся за права местных жителей, поддерживал экологические инициативы. В тот день он собирался пойти на фестиваль лезгинского языка и встретиться с другом. Около 18:00 труп Руслана нашли на улице на расстоянии примерно 400 метров от его машины. При этом из салона автомобиля пропали видеорегистратор и два телефона, которые Магомедрагимов всегда носил с собой. Следователи, прибывшие на место преступления, обнаружили в машине свежие отпечатки обуви другого человека.

Однако это не помешало следствию объявить, что активист умер от сердечного приступа. Патологоанатом, проводивший вскрытие, этот вывод оспорил. Он твердо заявил, что у Магомедрагимова было здоровое сердце. Смерть по всей видимости наступила в результате удушья. Однако следов насилия на шее и теле жертвы не было. Выводы патологоанатома следствие проигнорировало.

Родственники Руслана утверждали, что, когда они получили его тело для захоронения, заметили на шее две точки, напоминающие следы от уколов. По просьбе родственников образцы тканей были отправлены на анализ на наличие токсинов. Сообщения о результатах этого анализа нигде потом не публиковалось. Связаться с родственниками покойного Bellingcat не удалось.

Зато было установлено, что накануне и в сам день смерти Магомедрагимова недалеко от него находились сотрудники Института криминалистики ФСБ. Это снова были Осипов и Кудрявцев.

Через год после смерти Магомедрагимова лидер движения «Садвал» Назим Гаджиев, соратник Руслана, был найден убитым у себя дома с ножевыми ранениями на теле. В этом деле до сих пор не названо ни одного подозреваемого.

Последнее, что он сказал, было: «Кажется, меня отравили»

16 ноября 2019 года в поезде Тамбов-Москва был найден мертвым политик Никита Исаев. Свою последнюю в жизни фотографию он сделал из окна своего купе. Исаев был активистом движения «Новая Россия». Он помогал бороться с коррупцией и бездействием властей, но при этом критиковал только местных управленцев и проявлял уважение к президенту Владимиру Путину. Интересно, что СМИ часто называли Исаева «новым Навальным». Ему это не нравилось. Он критиковал Навального, поэтому Никиту часто приглашали в эфир государственных телеканалов, где он комментировал различные темы: от защиты прав потребителей до политики США и войны в Украине.

Помощница и подруга Исаева Алина Жестовская рассказывала, что Никита проснулся в купе около часа ночи и пошел в туалет. Его долго не было. Вернувшись, Исаев пожаловался на боль в животе. Он держался за него так, словно его кто-то туда ударил. Последнее, что он сказал, было: «Кажется, меня отравили».

К ближайшей станции поезд прибыл только через час. Прибывшие на вокзал врачи констатировали смерть.

Когда тело Исаева доставили в Москву, образцы его крови взяли на исследование. При этом труп кремировали до получения результатов. Родственники Никиты заявили, что таковой была его последняя воля. В лаборатории никаких токсинов в образцах крови не нашли. Причиной смерти в итоге назвали сердечный приступ.

Bellingcat поговорил с родственниками и друзьями Исаева, и те отметили, что в последние месяцы перед смертью он проявлял беспокойство. Один из друзей Никиты рассказал, что активист обсуждал с ним возможность увезти свою семью из России. Два близких к Исаеву человека на условиях анонимности сообщили Bellingcat, что незадолго до смерти Никита стал подозревать, что Жестовскую приставили к нему спецслужбы.

Анализ поездок сотрудников Института криминалистики ФСБ показал, что две поездки Исаева совпадают с перемещениями Алексея Александрова в 2019 году. Затем были установлены еще три «попутчика», с которыми чаще всего разъезжал по стране Александров. В итоге Bellingcat установила пять сотрудников ФСБ, которые на протяжении почти года до смерти Исаева тайно сопровождали Никиту в его поездках.

Предполагается, что слежка за ним была установлена в связи с тем, что Исаев стал часто ездить за границу. Только в 2019 году он побывал в Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Израиле, Турции, Латвии и США. Незадолго до смерти Никита купил билеты в Майами для всей своей семьи. Возможно, ФСБ подозревала, что активист решил окончательно покинуть Россию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что группа Bellingcat начала расследование провала операции по «вагнеровцам»

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