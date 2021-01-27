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Мир

Путин порассуждал о санкциях и предупредил мир о конце цивилизации

15:51 27 января 2021
Путин

Российский президент Владимир Путин во время выступления на онлайн-встрече «Давосские диалоги», организованной Всемирным экономическим форумом, заявил, что введение санкций «увеличивает риск одностороннего применения военной силы.

Как передает «РБК-Украина», хозяину Кремля, заявившему о необходимости «объединения усилий на судьбоносных направлениях» мировых игроков, не нравятся санкции и другие ограничения «в попытках обвинить во внутренних проблемах другие страны». «Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность», — заявил он.

Он также говорил об опасности «глобального конфликта», упомянув Вторую мировую войну. «Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности … Как известно, неспособность и неготовность решать такие проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации», — цитирует Путина «Радио Свобода».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, заявил о «серьезных разногласиях» в терминах по поводу «ситуации в Украине».

Фото с сайта президента РФ.

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Путин порассуждал о санкциях и предупредил мир о конце цивилизации

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