История с "дворцом Путина" оскорбила россиян, — Ройзман

Информация о «дворце» президента России Владимира Путина под Геленджиком, рассказанная в фильме Алексея Навального, оскорбила россиян и заставила их массово выйти на улицу.

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман заявил российский политик, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ройзман уточнил, что жители России вышли на массовые протесты, поскольку они разочарованы властью и оскорблены тем, как ведет себя верхушка РФ в то время, когда народ бедствует.

По словам политика, когда в Екатеринбурге, где проживает почти 1,5 млн человек, в спальном районе можно купить двухкомнатную квартиру «за два с небольшим миллиона рублей» (около $ 26 тысяч), а трехкомнатную — за 4 миллиона, то диван во «дворце Путина» за эти же деньги их возмущает.

Ройзман отметил, что подобные истории очень сильно людей задевают. Если во время протестов омоновцы со щитами начинают применять силу, то начинается противостояние.

Политик считает, что 23 января «люди пересиливали свой страх и выходили» и будут выходить еще.

По его мнению, такого развития событий как в Беларуси после президентских выборов, когда силовики жестко подавляли протесты, в России можно будет избежать, если в стране будут честные выборы, независимый суд и свободные СМИ.

Подробно о том, что рассказал Алексей Навальный о дворце российского президента, читайте в материале «ФАКТОВ».

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