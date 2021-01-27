В России жестоко уничтожили снеговиков, протестовавших против Путина

В Архангельской области активистка движения «Поморье — не помойка» Елена Калинина слепила нескольких снеговиков, которые стали участниками антипутинского протеста.

Как сообщает «МБХ медиа», снеговики стояли вдоль дороги возле дома, где живет активистка. Кто-то «раздал» им плакаты с лозунгами против президента РФ Владимира Путина. Это, естественно, не понравилось местной полиции.

«Снеговики стояли напротив моего дома через дорогу, просто вдоль дороги на обочине. Полицейские приехали, попросили проехать в отделение для составления протокола, но в итоге ничего не составили. Во второй раз уже составили протокол обследования или что-то такое. Просто, что да, снеговики стоят, что плакаты висели и так далее», — рассказала она журналистам.

Фото со снеговиками Калинина выложила в соцсетях. Они «держали» в руках плакаты с лозунгами «Это наша страна», «Долой царя», «Вова, между нами все кончено», «Мир хижинам, войну — дворцам».

«Слепила напротив своего дома на обочине дороги трех красавцев и девочку снегурочку. Потом пошла поменять рукавицы. Выхожу — и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право», — написала она в своем посте.

В комментариях интернет-пользователи вовсю шутили о «несогласованном снеге» и выражали снеговикам «респект и уважуху».

Напомним, что недавно во многих российских городах прошли протестные акции, участники которых требовали освобождения отправленного под стражу политика Алексея Навального.

Фото со странички Елены Калининой в социальных сетях.

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