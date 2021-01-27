Председателем на процессе импичмента Трампа станет звезда фильмов о Бэтмене

Процесс импичмента Дональда Трампа начнется после 8 февраля. Трамп — первый в истории президент США, который подвергся процедуре импичмента дважды.

Как стало известно, председательствовать на процессе будет сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лихи. Он является временным президентом Сената США, занимая третье место в списке наследования полномочий президента и являясь, по сути, четвертым человеком в иерархии американской политической системы после президента, вице-президента и спикера Палаты представителей США.

В то же время, как сообщает издание The Sun, 80-летний Лихи — большой фанат комиксов о Бэтмене. Он снялся в пяти фильмах об этом супергерое — в том числе в «Темном рыцаре», где задействован в сцене с Хитом Леджером, исполнявшим роль Джокера. «Нас не запугать вашими угрозами!». — говорит его герой. На что Джокер, приставляя нож к его лицу отвечает: «Знаешь, ты напоминаешь мне моего отца. Я ненавидел своего отца».

Политик также участвовал в съемках фильмов «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он также озвучил одного из героев анимированного сериала о Бэтмене.

Таким образом сенатор Лихи задействован в большем количестве фильмов франшизы, чем кто-либо из актеров-исполнителей роли самого Бэтмена.

Все свои гонорары за роли в кино Патрик Лихи передавал на благотворительные цели.

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