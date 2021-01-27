28.08 / 28.27 33.93 / 34.34
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Вокруг проблем с поставками вакцины AstraZeneca для ЕС возник скандал

11:03 27 января 2021
Вакцина

В ЕС накаляются страсти вокруг вакцины против коронавируса от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Как передает «Немецкая волна» со ссылкой на «Die Welt», глава компании Паскаль Сорио отверг обвинения в поставках предназначенных для Евросоюза вакцин в другие страны.

В AstraZeneca заявили, что компания не продает вакцину «где-то ради выгоды», «не зарабатывает на этой вакцине денег» и «справедливо относится к Европе».

Издание напоминает, что 22 января фармацевтическая компания неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей не способна до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах — на 60 процентов меньше, чем планировалось.

В то же время отмечается, что согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. AstraZeneca получила предоплату в размере 336 млн евро.

В ЕС заподозрили, что компания перебрасывает часть предназначенных для ЕС вакцин на рынок Великобритании и других стран, не входящих в Евросоюз.

Напомним, что в Еврокомиссии заявляли о планах ввести контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины, а правительство Великобритании в ответ на это предостерегло Евросоюз от «национализма» в данном вопросе.

А в Италии пересмотрели план прививок против коронавируса из-за сокращения поставок вакцины компаниями AstraZeneca и Pfizer. Кстати, последняя заявила о необходимости модернизации производства в Бельгии.

Иллюстративное фото с Pixabay.

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Людмила Порывай с дочерью

«Что вы с ней творите?» Наташа Королева похвасталась яркостью своей 74-летней матери

настя каменских

Лишившаяся отца Настя Каменских опубликовала трогательное фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер