Вокруг проблем с поставками вакцины AstraZeneca для ЕС возник скандал

В ЕС накаляются страсти вокруг вакцины против коронавируса от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Как передает «Немецкая волна» со ссылкой на «Die Welt», глава компании Паскаль Сорио отверг обвинения в поставках предназначенных для Евросоюза вакцин в другие страны.

В AstraZeneca заявили, что компания не продает вакцину «где-то ради выгоды», «не зарабатывает на этой вакцине денег» и «справедливо относится к Европе».

Издание напоминает, что 22 января фармацевтическая компания неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей не способна до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах — на 60 процентов меньше, чем планировалось.

В то же время отмечается, что согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. AstraZeneca получила предоплату в размере 336 млн евро.

В ЕС заподозрили, что компания перебрасывает часть предназначенных для ЕС вакцин на рынок Великобритании и других стран, не входящих в Евросоюз.

Напомним, что в Еврокомиссии заявляли о планах ввести контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины, а правительство Великобритании в ответ на это предостерегло Евросоюз от «национализма» в данном вопросе.

А в Италии пересмотрели план прививок против коронавируса из-за сокращения поставок вакцины компаниями AstraZeneca и Pfizer. Кстати, последняя заявила о необходимости модернизации производства в Бельгии.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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