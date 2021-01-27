«Мелания останется с Трампом – все эти муси-пуси не для них» — осведомленный источник

После того, как племянница Дональда Трампа заявила о том, что ее дядя «не понимает, что такое привязанность и близость», и что Мелания Трамп несчастлива в браке, слухи о разводе бывшей первой пары США усилились.

Однако близкий к семейству Трампов источник заявил изданию The Times, что 50-летняя Мелания останется с мужем, который старше ее на 24 года. Для нее важна стабильность, а не сентиментальность и проявление «телячьих нежностей. «Они не верят во все эти муси-пуси. Вообще», — сказал инсайдер.

Такого мнения придерживается общественный публицист и близкий знакомый четы Трамп Р. Кури Хэй.

«Они останутся вместе с вероятностью в 99,99%. Я был бы по-настоящему шокирован, если бы Мелания официально рассталась и развелась со своим мужем. Она выросла в условиях сложной псевдокоммунистической жизни. Когда она вышла замуж, ей хотелось стабильности — романтической стабильности, финансовой стабильности», — заявил он. И брак, как считает публицист, дает ей это ощущение.

22 января Дональд и Мелания отметили 16-ю годовщину своей свадьбы. Для бывшей модели из Словении это первый брак, для мистера Трампа — третий.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Смену сдала: видео мрачной Мелании Трамп, проходящей мимо журналистов, стало вирусным.

Фото YouTube

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