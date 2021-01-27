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Миллиардер Джефф Безос требует от брата любовницы выплатить 1,7 миллиона долларов за судебные издержки

9:26 27 января 2021
Джефф Безос и Лорен Санчес

Неоднократно возглавлявший список богатейших людей в мире, основатель Amazon Джефф Безос, требует от брата своей возлюбленной выплатить 1,7 миллиона долларов в качестве судебных издержек. Об этом сообщает издание New York Post.

В январе 2019 года Безос и его супруга Маккензи подали на развод после 25 лет брака. В то же время стало также известно о романе женатого миллиардера с замужней телеведущей Лорен Санчес.

Незадолго до официального объявления о разводе с Джеффом связались представители таблоида National Enquirer, сообщившие, что располагают компроматом на него, уличающем бизнесмена в супружеской измене. По словам Безоса, таблоид угрожал опубликовать интимные фотографии, которые сам Джефф посылал Санчес. В итоге журнал напечатал серию текстовых сообщений из переписки Лорен и Джеффа, хотя так и не решился обнародовать пикантные фото.

В поисках утечки информации о своей личной жизни нанявший частных детективов миллиардер пришел к выводу, что его «продал» брат Лорен Майкл, получив от издания 200 тысяч долларов за переписку влюбленных и «голые» фото Джеффа.

Позже в прессе появилась информация, что мобильный телефон Безоса мог быть взломан наследным принцем Саудовской Аравии.

Майкл Санчес со своей стороны обвинил 57-летнего любовника своей 51-летней сестры в клевете и в феврале прошлого года подал на него в суд, требуя 400 тысяч долларов компенсации. В ноябре 2020 года судья отклонил иск, поскольку у Майкла было «слишком мало доказательств». Однако судебные издержки составили приличную сумму. Безос платить отказался, заявив, что все счета должен оплатить Майкл.

Адвокат Санчеса Том Уоррен назвал требование «неприличным и даже гротескным».

В настоящее время состояние Безоса составляет 193 миллиарда долларов — так что он снова занимает сейчас первое место в рейтинге миллиардеров.

Фото YouTube

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