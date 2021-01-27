Коронавирусом заразился миллиардер Карлос Слим – богатейший человек Латинской Америки

Коронавирусом заразился мексиканский миллиардер ливанского происхождения Карлос Слим. С 2010 по 2013 год он возглавлял список богатейших людей мира, а сейчас является самым богатым человеком в Латинской Америке. Состояние Слима, которому 28 января исполняется 81 год, оценивается в 59,9 миллиарда долларов.

Как сообщает журнал Forbes, у Карлоса больше недели были легкие симптомы заболевания. Тест подтвердил наличие в организме COVID-19. Сейчас, по словам сына, ему уже лучше.

Карлос Слим контролирует крупнейшего в Латинской Америке оператора мобильной связи America Movil. Бизнесмен также владеет долями в мексиканских строительных и горнодобывающих предприятиях и производителях потребительских товаров.

Мексика занимает сейчас второе место по смертности среди заболевших ковидом. На каждые 200 инфицированных — 17 умерших.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее также сообщил, что заболел коронавирусом.



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