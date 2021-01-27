Израильтян прививают от ковида быстрее всех в мире: что там происходит

Израиль выбился в лидеры среди стран мира по темпам вакцинации от коронавируса — первую дозу вакцины здесь получили более 40% взрослого населения (старше 16 лет). Об этом пишет The New York Times со ссылкой на экспертов в области общественного здравоохранения Израиля.

Достичь такого результата удалось благодаря специальному соглашению с производителем вакцины — компанией Pfizer, а также путем призыва из резерва 700 армейских медиков, которые работают в центрах вакцинации.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаниягу, таким образом Израиль станет «международной моделью быстрой вакцинации целой страны» и «первой страной, победившей коронавирус».

Вакцинация в Израиле стартовала 20 декабря 2020 года, и на данный момент первую дозу вакцины получили более чем 2,6 миллиона граждан страны, а 2 дозы — более миллиона человек.

Напомним, что Украина рассчитывает на поступление первой партии вакцины против коронавируса только в начале февраля. На данный момент речь идет о партии вакцины в 100 тысяч — 200 тысяч доз в рамках инициативы COVAX. При этом первым в страну поступит препарат производства компании Pfizer.

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