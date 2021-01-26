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Мир

Сенат США утвердил нового государственного секретаря, имеющего украинские корни

20:50 26 января 2021
Энтони Блинкен, новый государственный секретарь США

Во вторник, 26 января, Сенат США утвердил Энтони Блинкена в качестве нового государственного секретаря. Опытный 58-летний дипломат получил поддержку 78 сенаторов из 100. Блинкен занимал различные посты в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности с середины 90-х.

Энтони родился в Нью-Йорке в еврейской семье влиятельных юристов. Его прадед — еврейский писатель Меер Блинкен (1879—1915), уроженец Переяслава и выпускник Киевского коммерческого училища.

Президент США Джо Байден прекрасно знает Блинкена, который с 2009 по 2013 год включительно являлся его советником по национальной безопасности. А до этого они несколько лет проработали вместе в Комитете Сената по международным отношениям.

Блинкен женат на католичке с ирландскими корнями Эван Райан, внучке бывшего главы Секретной службы США. Их свадьба прошла и по католическому, и по иудейскому обрядам.

Выступая в Сенате перед началом обсуждения своей кандидатуры, Энтони Блинкен заявил: «Мы должны возродить американскую дипломатию и лидерство на мировой арене после четырех лет изоляционистской политики Трампа… Реальность заключается в том, что мир не является самоорганизующимся организмом. Когда мы не вовлечены в глобальные процессы, когда мы не возглавляем их, происходит одна из двух вещей. Либо какая-то другая страна пытается занять наше место, причем это противоречит нашим интересам и ценностям, либо мы получаем хаос. И это тоже не отвечает интересам американского народа».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым министром обороны США впервые в истории стал темнокожий — генерал Ллойд Остин.

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