Место ушедшего в отставку премьер-министра Италии Конте может занять "друг Путина"

Во вторник, 26 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку. Президент страны Серджио Маттарелла подписал его заявление. Глава государства также попросил членов правительства продолжить исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Отставка Конте последовала спустя две недели после распада правящей коалиции. Политический кризис разразился 13 января после того, как об отставке заявили два министра, представляющие партию «Италия Вива», во главе которой стоит бывший премьер-министр Маттео Ренци. Он и его однопартийцы выразили несогласие с политикой Контепо вопросу распределения средств, которые Евросоюз выделил на восстановление итальянской экономики, понесшей огромные потери в связи с пандемией коронавируса. Сумма впечатляет — 209 миллиардов евро! В результате развала коалиции правительство потеряло большинство в Сенате Италии.

Спустя неделю после отставки двух министров обе палаты парламента страны выразили вотум доверия Конте. Его поддержали, в частности, 156 сенаторов. Однако ему нужно еще пять голосов для абсолютного большинства, чтобы спокойно проводить через парламент необходимые законопроекты и решения.

У Джузеппе Конте есть шансы остаться в кресле премьер-министра

Поэтому Конте рискнул уйти в отставку в надежде, что ему удастся сформировать новую коалицию. Маттарелла заявил, что 27 января начнет консультации с политическими партиями, представленными в парламенте по поводу формирования нового кабинета.

Пока вопрос о проведении досрочных парламентских выборов не стоит. Этого добивается Ренци. Однако о своей готовности вступить в союз с Конте уже заявили Демократическая партия, движение «5 звезд» и партия «Свободные и справедливые». При этом они пока не озвучили условия, на которых готовы создать новую коалицию.

За развалом правившей коалиции стоит бывший глава правительства Италии Маттео Ренци

Помешать ее формированию могут Маттео Ренци и лидер ультраправой партии «Лига» Маттео Сальвини (на фото в заголовке). Его в Европе часто называют «другом Путина». Сальвини уже работал в кабинете Конте. В 2018—2019 годах он занимал пост министра внутренних дел и был вице-премьером. Этого ему показалось недостаточно. Амбиции Сальвини явно распространялись на кресло премьера. В августе 2019 года он вынудил Конте подать в отставку и развалил кабинет, в котором занимал важный пост. Однако тогда рискованный политический маневр Сальвини не удался — парламент поддержал Конте и рекомендовал президенту Маттарелле поручить ему, а не Сальвини, сформировать новое правительство. «Друг Путина» остался за бортом, но его «Лига» по-прежнему сохраняет в парламенте сильные позиции.

Консультации президента с лидерами политических партий продлятся до вечера 28 января. Тогда станет ясно, кого Маттарелла предпочтет в этот раз — Конте, Ренци или Сальвини.

Фото Getty Images

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