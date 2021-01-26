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Бывшая жена-россиянка звездного фотографа признала себя виновной в убийстве их 10-летнего сына-инвалида

16:44 26 января 2021
Ольга Фримен

40-летняя уроженка России Ольга Фримен, бывшая жена фотографа Дина Фримена, работавшего с такими знаменитостями, как Брэдли Купер, Эмили Ратоковски, Дэвид Бекхэм и участницы группы Spice Girls, признала себя виновной в убийстве их десятилетнего сына-инвалида Дилана.

Мальчик страдал аутизмом, у него был характеризующийся умственной отсталостью синдром Коэна. Ребенок передвигался на коляске, имел проблемы с речью и коммуникацией. Он мог без причины громко кричать, и, как говорили соседи, часто выл по ночам, как собака.

Вместе с матерью он проживал в Лондоне. Как пишет издание Daily Mail, мальчик посещал специальную школу. Но она закрылась из-за пандемии коронавируса. Соцработники, оказывавшие помощь, также перестали посещать семью. Женщина осталось с ребенком один на один. Лишенный привычного распорядка дня Дилан начал устраивать истерики.

Изоляция плохо повлияла и на Ольгу. У нее началась неконтролируемая депрессия. Перед убийством сына у нее, по словам ее друзей, возникли проблемы с психикой. Она называла себя мессией и говорила о «спасении мира».

16 августа Ольга дала мальчику снотворное и затолкала ему в рот губку, отчего ребенок задохнулся.

Друзья утверждают, что она очень любила ребенка. Однако не выдержала стресса, заботясь о нем в одиночку.

На момент убийства Дилана его отец был в Испании, Дин и Ольга (урожденная Воронина) уже несколько лет находятся в разводе. После смерти сына Дин Фриман заявил, что не может до сих пор осознать свою потерю.

«Дилан был красивым, умным, любознательным и артистичным ребенком, который любил путешествовать, посещать художественные галереи и плавать», — заявил он.

Ольга с сыном

Ольга с мужем

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известная британская модель сдала 18-летнего сына в интернат для умственно отсталых детей.

Фото Daily Mail

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