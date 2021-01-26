Превращение в «черного инопланетянина»: удаливший себе нос француз отрезал верхнюю губу

Экспериментирующий со своей внешностью француз Антони Лоффредо, который стремится превратиться в «черного инопланетянина», сделал еще один шаг на пути к заветной цели. Как сообщает издание Daily Star, звезда Instagram сделал новую пластическую операцию, удалив часть верхней губы.

Ранее он уже отрезал себе нос и убрал уши. Он также разрезал надвое язык, покрыл тело татуировками (в том числе сделал наколки и на глазных яблоках) и вживил под кожу импланты, придав себе вид рептилоида.

Антони заявил, что в будущем хочет еще и заменить сврю кожу на металлическое покрытие.

32-летний Лоффредо говорит, что не жалеет о сделанном. И утверждает, что женщины находят его привлекательным.

А таким Антони был раньше

Ранее «ФАКТЫ» писали, что парень потратил 100 тысяч долларов на 32 пластические операции, чтобы выглядеть, как сказочный эльф.

Фото Instagram



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