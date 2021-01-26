Британия заподозрила ЕС в национализме из-за ситуации с поставками вакцин от ковида

После заявления Еврокомиссии о планах ввести контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины, правительство Великобритании предостерегло Евросоюз от «национализма» в данном вопросе.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg, уполномоченный правительства Великобритании по вопросам вакцинации Надим Захави заявил: «У меня есть уверенность в том, что мы получим свои поставки по графику. Национализм в вопросе вакцин — это неправильный путь».

Планы Еврокомиссии были озвучены после того, как компания AstraZeneca предупредила, что в первом квартале текущего года она сможет поставить существенно меньше доз, чем предусмотрено контрактом.

А спикер президента Еврокомиссии Эрик Мамер пояснил, что речь идет, прежде всего, о контроле: «Мы не отрицаем, что все нуждаются в вакцине. Но также совершенно ясно, что ЕС инвестировал средства в конкретные компании именно для гарантий скорейшего получения необходимых доз после того, как вакцина получит условное разрешение на использование … И если мы увидим, что компании поставляют вакцины (кому-то другому. — Авт.), то имеем полное право спросить, почему мы не можем получить то количество, которое заказали».

Отмечается, что компания AstraZeneca еще не получила условного утверждения для использования в ЕС — решение Европейского медицинского агентства ожидается в конце января. А в Великобритании эта вакцина уже используется.

Напомним, что Украина рассчитывает на поступление вакцины против коронавируса и начало вакцинации населения в феврале 2021 года.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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