Редчайший случай: у пары лесбиянок родились пятерняшки

У пары лесбиянок из американского штата Техас Хизер Лэнгли и Присциллы Родригес, уже воспитывающих трехлетнюю дочь Сойер и мечтавших завести еще одного ребенка, родилось сразу пятеро детей. Это лишь второй случай в истории США рождения пятерняшек, все из которых девочки. Малышкам дали имена Хэдли, Рейган, Зариа, Зайла и Джоселин.

Как пишет издание Daily Mail, 39-летняя Хизер и 35-летняя Присцилла живут вместе уже девять лет. Детей вынашивала Лэнгли, забеременевшая после оплодотворения спермой донора. Она узнала о том, что у них будут пятерняшки на шестой неделе беременности.

Поначалу родительницы были ошарашены и даже напуганы новостью, не будучи уверенными в легком протекании беременности, а также не зная, как будут управляться с шестью детьми. Но потом стали воспринимать посланный им дар, как выигрыш в лотерею.

На свет дети появились путем экстренного кесарева сечения на 28-й неделе. Сейчас они чувствуют себя отлично.

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