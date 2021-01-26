Секретарь совбеза России обрушился на закон об украинском языке

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, комментируя переход сферы обслуживания в Украине на национальный язык, заявил об «очередном этапе языковой дискриминации».

В интервью «Аргументам и фактам» он назвал происходящее в Украине «продолжением русофобских действий недальновидных политиков», попутно обвинив США в реализации сценария «по разделению единого народа России и Украины».

«Они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства», — заявил Патрушев. При этом, по мнению секретаря Собазе РФ, в России «никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский».

Ранее Россия в Парламентской ассамблее Совета Европы попыталась протащить в повестку дня обсуждение «языкового вопроса в Украине», однако это предложение отклонили.

Фото с сайта Совбеза Российской Федерации.



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