Племянницы принцессы Дианы попали на обложку Tatler и впервые рассказали о своей знаменитой тете

Племянницы-двойняшки покойной принцессы Дианы леди Амелия и леди Элиза Спенсер снялись для обложки нового номера британского журнала Tatler, который называют «светской библией», и дали совместное интервью, в котором среди прочего впервые рассказали о своей знаменитой тете.

28-летние сестры, дочери младшего брата Дианы Чарльза Спенсера, назвали тетушку «невероятно теплой и любящей», которая относилась к ним почти по-матерински. Хотя им было только пять лет, когда Диана погибла в катастрофе, они хорошо ее помнят.

«Она всегда старалась общаться с нами, и у нее был талант читать детские сердца», — сказали Элиза и Амелия. Девушки, выросшие в Южной Африке, говорят, что в детстве знали ее просто, как тетю. И очень мало в то время понимали насколько она значимая фигура в мире.

Сестры вспомнили день, когда они были с Дианой на пляже близ Кейптауна. Тогда к ним приблизился папарацци. Чтобы девочки, не понимавшие, что происходит, не испугались, принцесса, стремясь защитить их, превратила все в веселую игру. И они убежали от фотографа к машине. Лишь повзрослев кузины принцев Уильяма и Гарри поняли, что на самом деле тогда произошло.

Принцесса Диана

У графа Спенсера в общей сложности семеро детей от трех браков. От первой жены Виктории Локвуд у него помимо Амелии и Элизы есть 30-летняя дочь Китти и 26-летний сын Луи, виконт Элторп, который унаследует графский титул после смерти отца. Вторая жена Кэролайн в 2003-м году родила ему сына Эдмунда и в 2006-м — дочь Лару. В третий раз Чарльз женился в 2011 году на разведенной канадке Карен Гордон, матери двух дочерей. От этого брака у Чарльза есть дочь восьмилетняя дочь Шарлотта Диана.

В июле прошлого года леди Амелия Спенсер объявила о своей помолвке с агентом по продаже недвижимости Грегом Маллеттом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что портрет матери принцессы Дианы в молодости очаровал фанатов королевской семьи.



Фото Tatler/Instagram

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter