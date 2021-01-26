Умер Сергей Приходько — фигурант скандального расследования Навального о миллиардере Дерипаске и Насте Рыбке

Во вторник, 26 января, в Москве после продолжительной болезни скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько. Ему было 64 года. Свою карьеру он начинал еще в советские времени в качестве дипломата.

В сентябре 1998 года Приходько занял должность заместителя руководителя администрации президента России. Это было при Борисе Ельцине. Затем ненадолго вернулся на дипломатическую службу, после чего несколько лет руководил работой российских корпораций, занимающихся ракетными вооружениями и авиацией.

В марте 2004 года Приходько стал помощником президента Владимира Путина. С тех пор он постоянно крутился в самых верхах российской власти, занимая различные посты то в президентской администрации, то в правительстве.

Широкой общественности фамилия Приходько стала известна в 2018 году после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) обнародовал скандальное расследование под названием «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника». Это фильм был основан на признаниях некой Насти Рыбки (настоящее имя — Анастасия Вашукевич). Молодая женщина оказывала секс-услуги влиятельным россиянам, в числе которых оказался миллиардер Олег Дерипаска. Он взял Рыбку с собой покататься на его яхте. К ним тайно присоединился Сергей Приходько.

Так сексуальные похождения Насти раскрыли связь Дерипаски с могущественным российским чиновником, который, как выяснил Навальный, решал очень многие вопросы в Кремле. Приходько нужен был Дерипаске для того, чтобы помочь решить проблему с американскими санкциями, под которые попал сам миллиардер, а также его деловая империя. У Приходько были, и это тоже удалось установить благодаря расследованию ФБК, тесные контакты с Полом Манафортом, бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа. В результате Дерипаска официально отошел от руководства рядом своим компаний, что дало повод Министерству финансов США смягчить санкции.

Приходько безусловно отрицал все, о чем рассказал в своем фильме Навальный. Он даже выразил готовность лично встретиться с Алексеем, чтобы «ответить Навальному по-мужски». При этом высокопоставленный чиновник заявил, что не будет подавать в суд на оппозиционера. Он заявил, что будет «слишком много чести» Навальному, и «достаточно того, что это сделают другие». Как известно, судился с Навальным… Дерипаска!

Фильм-расследование сыграл большую роль в жизни тех, кто в нем фигурировал. Сергей Приходько в итоге тихо ушел спустя некоторое время в отставку. Настя Рыбка и ее приятель Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), который, как выяснилось, был идейным вдохновителем того, что Рыбка тайно записывала некоторые разговоры Дерипаски и делала фотографии, были арестованы в Таиланде по надуманным обвинениям и чудом избежали там длительного тюремного заключения, а, возможно, и смерти. Олег Дерипаска до сих пор находится под санкциями США и не может открыто руководить своими компаниями «Русал» и En+ Group. По данным американского журнала Forbes, на сегодняшний день состояние российского бизнесмена оценивается в 3 миллиарда долларов. До введения санкций оно составляло почти 11 миллиардов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказала о новом громком расследовании ФБК Навального, посвященном строительству дворца в Геленджике, который, по мнению оппозиционера, является самой большой взяткой в истории. И получил ее президент России Владимир Путин

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