В Италии случилась задержка с вакцинацией от ковида из-за проблем с поставками

В Италии пересмотрели план прививок против коронавируса из-за сокращения поставок вакцины компаниями Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «The Local», на данном этапе власти сосредоточили свои усилия на том, чтобы люди, получившие первую дозу вакцины, были привиты и вторично.

По словам замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери, из-за сокращения поставок вакцинация людей в возрасте старше 80 лет будет проведена на месяц позже, чем планировалось. Для остальной части населения задержка с прививками составит порядка шести — восьми недель.

Отмечается, что препарат в данное время для населения недоступен, в приоритете — медработники и пожилые люди, живущие в домах престарелых.

Чиновник также отметил, что в Италии было сделано почти 1,38 миллиона прививок — 74% от общего числа доставленных на сегодня — и 100 863 человека получили вторые дозы.

Сообщается, что компания Pfizer заявила на прошлой неделе, что поставки вакцины будут временно отложены из-за необходимости модернизации ее производственного предприятия в Бельгии. А AstraZeneca, вакцина которой еще не была одобрена в Евросоюзе, также заявила, что поставит в ЕС на 60% меньше доз своей вакцины, чем планировалось.

Напомним, что руководство Евросоюза договорилось о введении единого сертификата о вакцинации против COVID-19.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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