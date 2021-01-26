Кейт Миддлтон оказалась лентяйкой по сравнению со старшими дамами из королевской семьи

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон считается в Великобритании самой популярной представительницей королевской семьи после Елизаветы II, будущая королева-консорт оказалась «лентяйкой» по сравнению со своими старшими родственницами.

Как сообщает издание Daily Express, по результатам подсчета официальных мероприятий, в которых приняли участие в 2020 году члены семьи британского монарха, наиболее трудолюбивой из всех является 70-летняя принцесса Анна — единственная дочь королевы. Ее Высочество, несмотря на пандемию и локдауны, приняла участие в 148 мероприятиях.

За Анной следует ее старший брат — 72-летний принц Уэльский Чарльз. На счету официального наследника престола 146 мероприятий.

Сама королева, несмотря на свой почтенный 94-летний возраст, провела 136 «рабочих выходов».

Четвертое место занимает младший сын Елизаветы — 56-летний принц Эдвард, граф Уэссекский (126 выходов). Замыкает первую пятерку внук королевы и старший сын Чарльза — 38-летний принц Уильям (104 мероприятия). Далее следует 56-летняя супруга Эдварда — графиня Уэссекская Софи (86 мероприятий).

После того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались выполнять официальные обязанности членов королевской семьи и уехали в США, их место фактически заняли Эдвард и Софи, которые стали гораздо чаще появляться на публике.

Седьмое место среди самых «работоспособных» членов семьи заняла 73-летняя герцогиня Корнуольская Камилла. Жена принца Чарльза приняла участие за год в 81 мероприятии.

39-летняя герцогиня Кембриджская занимает лишь восьмое место в рейтинге. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон провела лишь 79 официальных мероприятий. Впрочем, у герцогини на руках трое маленьких детей. Семилетний принц Джордж и пятилетняя принцесса Шарлотта часть минувшего года учились дома. Они находятся на дистанционном обучении и сейчас. Так что Кэтрин простительно отставать от старших дам. У Камиллы, бабушки пятерых внуков, дети уже давно взрослые. А у Софи сын Джеймс и дочка Луиза уже достигли подросткового возраста.

Тем не менее Кейт продолжает по мере сил выполнять свой долг. Так, накануне они вместе с принцем Уильямом приняли онлайн-участие в национальном празднике Шотландии в честь дня рождения знаменитого поэта Роберта Бернса. Герцогиня Кембриджская появилась в красном-черно-белом платье в традиционную шотландскую клетку от Emilia Wickstead.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон в деловом наряде провела онлайн-встречу в комнате для гостей во дворце королевы.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter