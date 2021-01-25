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Путин прокомментировал фильм Навального о дворце в Геленджике

14:15 25 января 2021
Путин

После расследования Алексея Навального, посвященного «дворцу Путина» в Краснодарском крае, глава Кремля некоторое время хранил молчание. Во время общения со студентами президенту РФ пришлось ответить на вопрос о Навальном и его фильме, передает «Медуза».

Путин сказал, что сам фильм не смотрел из-за отсутствия свободного времени, но листал видеоподборки, которые принесли помощники.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда», — сказал Путин московским студентам.

Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нем говорится, что в районе Геленджика на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

23 января в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста «Свободу Навальному!», участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина.

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