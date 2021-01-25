28.09 / 28.29 33.97 / 34.39
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Он не знает, что такое близость»: племянница Дональда Трампа высказалась о его отношениях с женой Меланией

11:10 25 января 2021
Дональд и Мелания Трамп

Племянница 45-го президента США Дональда Трампа дала интервью британскому изданию Sunday Telegraph, в котором среди прочего высказалась и об отношениях дяди с женой Меланией. По мнению Мэри Трамп, Дональд любит свою третью супругу. Однако «он не понимает, что такое привязанность и близость». В итоге они оба не находят общего языка — отсюда и эта холодность в браке. Бывшая модель Мелания не чувствует себя в нем счастливой.

Слухи о предстоящем разводе Мелании и Дональда, начавшие циркулировать после прогнозов приближенных бывшей первой леди США, усилились после того, как в сети появилось видео мрачной миссис Трамп, которая, бросив мужа, проходит мимо ожидавших их журналистов.

Трамп и модель из Словении Мелания Кнаус, которая на 24 года его моложе, поженились 22 января 2005 года. В 2006-м Мелания родила своего единственного сына Бэррона, который стал пятым ребенком дважды разведенного бизнесмена Дональда.

Мэри Трамп в своем интервью также назвала «неисчислимым» ущерб, который Трамп нанес США. И заявила, что собирается официально сменить фамилию, чтобы не ассоциироваться с этим человеком.

В июле 2020 года Мэри Трамп, психолог по профессии, опубликовала скандальные мемуары под названием «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», где назвала дядюшку «страдающим нарциссизмом социопатом».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что племянница Трампа подала на него в суд.

Фото Twitter Белого дома

831

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя Каменских

Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер