«Он не знает, что такое близость»: племянница Дональда Трампа высказалась о его отношениях с женой Меланией

Племянница 45-го президента США Дональда Трампа дала интервью британскому изданию Sunday Telegraph, в котором среди прочего высказалась и об отношениях дяди с женой Меланией. По мнению Мэри Трамп, Дональд любит свою третью супругу. Однако «он не понимает, что такое привязанность и близость». В итоге они оба не находят общего языка — отсюда и эта холодность в браке. Бывшая модель Мелания не чувствует себя в нем счастливой.

Слухи о предстоящем разводе Мелании и Дональда, начавшие циркулировать после прогнозов приближенных бывшей первой леди США, усилились после того, как в сети появилось видео мрачной миссис Трамп, которая, бросив мужа, проходит мимо ожидавших их журналистов.

Трамп и модель из Словении Мелания Кнаус, которая на 24 года его моложе, поженились 22 января 2005 года. В 2006-м Мелания родила своего единственного сына Бэррона, который стал пятым ребенком дважды разведенного бизнесмена Дональда.

Мэри Трамп в своем интервью также назвала «неисчислимым» ущерб, который Трамп нанес США. И заявила, что собирается официально сменить фамилию, чтобы не ассоциироваться с этим человеком.

В июле 2020 года Мэри Трамп, психолог по профессии, опубликовала скандальные мемуары под названием «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», где назвала дядюшку «страдающим нарциссизмом социопатом».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что племянница Трампа подала на него в суд.

Фото Twitter Белого дома



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