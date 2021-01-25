Массовые беспорядки и поджоги: что случилось в Нидерландах

В воскресенье, 24 января, в Нидерландах полиция прибегла к спецсредствам, разгоняя протестующих против ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Акции прошли в центре Амстердама, в Эйндховене, Гааге, Энсхеде, Тилбурге, Венло, Гельмонде, сообщает NOS.

Протестные акции не были разрешены властями.

Поэтому полиция использовала водометы, дубинки, а в Эйндховене еще и слезоточивый газ.

В частности, в Энсхеде несколько десятков человек на центральной площади пускали петарды. Вскоре после того, участники протестов попытались разбить окна в местном госпитале, но это им не удалось.

В Эйндховене протесты, переросшие в беспорядки продолжались несколько часов. Во время этого ограбили некоторые киоски на остановках общественного транспорта и подожгли несколько автомобилей и мотоциклов. В городе задержали 55 человек.

В Амстердаме, по данным полиции, на митинг вышли около 1,5 тысячи человек, из них были арестованы более ста.

Напомним, 23 января в России прошли протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.



Фото nos. nl/

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