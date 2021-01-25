ЕС вводит единый сертификат о вакцинации против COVID-19: что нужно знать

Число инфицированных коронавирусом в мире вот-вот достигнет 100 миллионов человек. Скончались от COVID-19 2 миллиона 140 тысяч больных. Выздоровели почти 72 миллиона пациентов. Активными остаются 25,9 миллиона случаев.

Появились новые штаммы, которые более агрессивны по сравнению с уханьским и, как считают некоторые ученые, более смертоносны. Это британский и южноафриканский вирусы.

Единственным способом победить пандемию COVID-19 является массовая вакцинация. К такому выводу пришли как специалисты, так и власти разных стран мира. Однако вакцины пока являются дефицитом, они отличаются друг от друга не только принципом действия, но и эффективностью. Кроме того, многие отказываются делать себе прививки по различным мотивам.

Еще в начале января российские пользователи соцсетей начали активно обсуждать слухи о том, что ЕС якобы будет выдавать шенгенские визы только при условии наличия сертификата о вакцинации. Информация эта была ничем не подкреплена. Вопрос о введении сертификатов в Евросоюзе на уровне властей на тот момент даже не поднимался. Но он периодически возникал в СМИ.

И вот 24 января картина прояснилась. Состоялась видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС. По ее итогам глава Евросовета Шарль Мишель сделал важное заявление — в Евросоюзе договорились ввести единый сертификат о вакцинации против COVID-19.

Инициатива исходила от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Он направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором назвал разработку стандартизованного документа о полученной прививке против коронавируса «неотложной задачей». Мицотакис сообщил, что его правительство уже разработало форму такого документа для Греции. Однако, он уверен, что подобный сертификат необходим для всего Евросоюза.

Греческого премьера немедленно поддержали лидеры других стран ЕС, в которых туризм является главнейшей отраслью экономики. За введение единого сертификата выступили Испания, Португалия, Мальта.

«Крайне важно, чтобы с приближением лета и мы, и все остальные чувствовали, что в Португалию путешествовать безопасно… И в Грецию, конечно же, тоже», — заявил в холе видеоконференции премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия уже ведет работу со странами ЕС над разработкой единого сертификата о вакцинации. Договориться об общем подходе она планирует уже до конца января.

В итоге виртуальный саммит ЕС завершился тем, что его участники «согласились работать над стандартизованной и общепринятой формой, подтверждающей вакцинацию для медицинских целей». Шарль Мишель особо подчеркнул, что пока сертификат будет предназначен именно для этого. «На последующих этапах мы посмотрим, могут ли эти сертификаты быть использованы для других целей, и если да, то при каких обстоятельствах», — отметил глава Европейского совета.

DW взяла комментарий на условиях анонимности у высокопоставленного чиновника Евросоюза. Он объяснил, что пока сертификат никак не повлияет на перемещение граждан стран ЕС внутри союза. Практическая польза документа будет состоять лишь в одном: если человека вакцинировали, к примеру, в Бельгии, а он поедет во Францию, то и там сможет этим документом подтвердить врачам, что ему действительно сделали прививку против коронавируса.

Фон дер Ляйен фактически подтвердила это, давая разъяснения относительно введения единого сертификата. Его использование на начальном этапе сугубо в медицинских целях глава Еврокомиссии объяснила следующими причинами.

Во-первых, на данный момент отсутствует вся необходимая информации о прививках против COVID-19. Пока ни ученые, ни власти не знают, могут ли привитые люди заражать других коронавирусом. Также нет точных сведений о том, как долго сохраняется иммунитет, приобретенный после вакцинации.

Во-вторых, есть политический аспект. «Как обеспечить соблюдение прав тех, кто не получил доступа к вакцине, и какую альтернативу предложить тем, у кого есть уважительные причины не прививаться?» — задает вопрос глава Еврокомиссии. Ответов пока нет. «Поэтому позже, когда придет время, нам будет нужна основательная дискуссия, чтобы государства ЕС пришли к консенсусу об использовании такого сертификата», — заявила фон дер Ляйен.

Шарль Мишель называет еще одну причину. По его мнению, если сертификат сделают обязательным условием для путешествий, то многие воспримут это как введение принудительной прививки. «А во многих странах ЕС уверены, что вакцинацию лучше оставить добровольной», — напомнил Мишель.

Кроме того, он уверен, что дискуссию об использовании единых сертификатов имеет смысл начинать только после того, как больше людей сделают себе прививки. Сейчас в большинстве стран ЕС вакцинировали меньше 2% населения.

Что теперь мы знаем наверняка? Страны Евросоюза договорились ввести единый сертификат о прививке против коронавируса. Его форма пока еще не утверждена. По всей видимости, это произойдет к концу января. Сертификат на начальном этапе не будет обязательным документом для поездок внутри ЕС. Следовательно, его никто не станет требовать от граждан третьих стран, желающих въехать на территорию Евросоюза. Сертификат могут затребовать только в медицинских целях.

Вместе с тем вопрос об использовании такого сертификата о прививке в качестве пропуска при пересечении границы ЕС в будущем остается в силе. Все тот же высокопоставленный чиновник ЕС заявил DW, что когда-нибудь этот вопрос будет поднят. «Нужен ли будет сертификат для путешествий? Пока слишком рано обсуждать это. И тем более слишком рано обсуждать это для граждан третьих стран, потому что есть разные вакцины: китайские, российские. Это означает, что ЕС нужны будут данные о них для того, чтобы мы их признали», — подчеркнул чиновник.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter