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Disney запретил детям смотреть мультфильмы о Питере Пэне и Дамбо из-за расистского содержания

10:04 25 января 2021
Кадр из мультфильма «Питер Пэн»

Стриминговый сервис Disney+ заблокировал доступ к целому ряду классических диснеевских мультфильмов для детей младше семи лет. В анимационных лентах обнаружили «вредные расистские стереотипы». Как сообщает Daily Mail, к просмотру теперь запрещены в том числе и мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы».

Так, в мультфильме о Питере Пэне индейцев называют «краснокожими».

"Питер Пэн"

«Коты-аристократы» не угодили из-за сиамского кота, внешность которого посчитали карикатурой на азиатов. К тому же он играет на музыкальных инструментах, используя китайские палочки для еды.

"Коты-аристократы"

А в мультфильме про летающего слоненка «Дамбо» разглядели насмешку над темнокожими рабами на южных плантациях.

"Дамбо"

Доступ к мультфильмам был закрыт лишь на детских аккаунтах. Взрослые по-прежнему могут смотреть их, однако они получают предупреждение о сомнительном содержании.

Многие родители, оплатившие подписку для детей, остались крайне недовольны решением Disney+.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джонни Деппа и Dior обвинили в расизме из-за рекламы одеколона.

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