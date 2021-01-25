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Появилось шокирующее видео избиения украинского подростка в центре Парижа

8:58 25 января 2021
Избиение украинского подростка в Париже

Во Франции продолжается расследование жестокого избиения украинского подростка Юрия Крученика. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 14-летний школьник стал жертвой нападения в центре Париже вечером 15 января. Мальчик оказался после этого в коме с множественными переломами и травмой черепа.

В воскресенье, 24 января, представитель парижской детской больницы Necker заявил журналистам, что, к счастью, угроза жизни Юрия миновала. «Его состояние оценивается как стабильное», — подчеркивается в сообщении.

Юрий в больнице

Парижская прокуратура проводит расследование по статье о попытке предумышленного убийства. Оно находится под личным контролем министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Он подчеркнул, что нападение на Юрия отличается «особой жестокостью» и предложил всяческую поддержку подростку и его семье.

В полиции говорят, что пока никто из подозреваемых не задержан. Однако круг поиска постепенно сужается. Камеры наружного наблюдения, установленные в центре Парижа, сняли момент избиения. Это видео поможет установить виновных. Есть основания полагать, что 10 подростков, напавших на Юрия, проживают в Ванве, самом густонаселенном пригороде французской столицы.

Сенатор Ксавье Яковелли написал в Twitter, что видео избиения «невозможно смотреть». По его словам, «Юрия просто линчевали 10 человек, вооруженных металлическими прутьями». «У них было явное намерение убить подростка», — уверен сенатор.

В полиции согласны с мнением Яковелли. Благодаря видео удалось восстановить картину нападения. Накануне своего 15-летия Юрий с приятелями гулял неподалеку от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle. Это было вечером 15 января. В 18:30 по местному времени на ребят напала группа подростков, вооруженных металлическими прутьями, битами и ножами. Юрий и его друзья бросились бежать, но Крученик упал. Хулиганы набросились на него, лежащего на земле…

Жестокое избиение подростка в центре Парижа вызвало возмущение в обществе. Многие французские знаменитости выражают свое сочувствие Юрию и его семье. Популярный актер Омар Си («1+1», сериал «Люпен») написал в Twitter: «Юрий, благополучного тебе выздоровления. Думаю о тебе и твоих близких».

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