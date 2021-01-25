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В магазине королевы Елизаветы II покупатели разметают с полок напиток с марихуаной

8:56 25 января 2021
Королева Елизавета

В магазине королевы Великобритании Елизаветы II Windsor Farm Shop, где торгуют продуктами, произведенными на королевских фермах, а также другими товарами натурального происхождения, покупатели буквально разметают с полок напиток, изготовленный на основе марихуаны. Он содержит 15 мг каннабидиола, разрешенного к применению в стране в медицинских целях.

Как сообщает издание The Sun, напиток фирмы Trip по цене за 2,19 фунтов (около трех долларов) за банку выпускают с четырьмя разными вкусами — мяты, имбиря, персика и бузины. Он проясняет сознание, позволяет расслабиться и снять чувство тревожности, не обладая при этом какими-либо психоактивными свойствами и позволяя «хорошо проводить время без чувства вины».

«Это довольно необычный напиток — особенно для магазина, которым управляет королева. Он очень быстро распродается. Люди берут по семь-восемь банок за раз», — заявил источник издания.

В открывшийся в 2001 году магазин, который находится возле Виндзорского замка, напиток начал поступать несколько месяцев назад. Компания Trip была основана в Лондоне в 2019 году.

Королевский двор сейчас пытается поправить пошатнувшиеся из-за пандемии финансовые дела. Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II начала торговать носками по 94 доллара за пару.

Фото The Sun, Twitter

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