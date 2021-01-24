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Мир

Поджидал в тамбуре между дверями: в России мужчина домогался 10-летней девочки прямо в школе

22:04 24 января 2021
педофил

В России педофил напал на ребенка прямо в школе. Дикая история произошла в поселке Большеречье Омской области.

Мужчина среди белого дня напал на 10-летнюю девочку прямо в школе и начал ее домогаться, пишет КП.

24-летний местный житель Николай Г. в тамбуре школы зажал 10-летнего ребенка между дверями и полез под юбку.

К счастью, школьница подняла шум. На крики сбежались люди. Они спугнули нападавшего. Девочка хорошо запомнила насильника и смогла подробно описать его полиции.

Как выяснилось, нападавший Николай родился и всю жизнь прожил в Большеречье. Он работает охранником вахтовым методом. Якобы у него есть жена, официальных детей у него нет.

Силовики задержали педофила. Ему предстоит психиатрическая экспертиза. С пострадавшей школьницей сейчас уже все в порядке, она просто сильно напугана.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге 62-летний мужчина совратил 14-летнего школьника прямо в одной из общественных бань города. А во Львове организатора детских лагерей обвиняют в изнасиловании 11 девочек.

«ФАКТЫ» также писали о хирурге-педофиле, обесчестившем сотни девочек и мальчиков.

Фото omsk.kp.ru/

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