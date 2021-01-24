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Мир

Женщину оштрафовали за "слишком громкие крики" во время рукоприкладства мужа

20:20 24 января 2021
насилие

В России суд признал женщину, которую избивал муж, виновной в нарушении тишины и наказал ее штрафом.

Инцидент произошел в селе Зольное Самарской области еще в мае 2020 года, пишет КП.

Возникший конфликт между мужем и женой закончился домашним насилием. Женщина стала кричать, когда супруг избивал ее. Соседи вызвали полицию. Прибывшие на вызов правоохранители решили, что женщина виновна в нарушении тишины.

Материалы передали в административную комиссию, которая оштрафовала потерпевшую на 500 рублей. Получившая штраф гражданка попыталась обжаловать решение в суде, заявив, что кричала, потому что ее избивали. Но суд оставил решение в силе.

Позже эта женщина попала в больницу с истощением и синяками по всему телу. Тогда ее вес составлял около 35 кг. Врачи сделали вывод о том, что женщину как минимум месяц морили голодом.

Двое детей потерпевшей выжили, потому что их кормила бабушка.

В ближайшее время уголовное дело против мужчины тоже должны передать в суд.

Напомним, в России бабушка утопила своего новорожденного внука в ведре с водой. 47-летняя женщина самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. Затем опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал дышать, завернула в полиэтиленовые пакеты и закопала на заднем дворе своего участка.

Фото gazeta.ru/

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