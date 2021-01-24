Роды принимала сама: в России бабушка утопила в ведре новорожденного внука

В России жительница одного из сел Сальского района Ростовской области утопила новорожденного ребенка в ведре.

Шокирующий инцидент произошел 4 января 2021 года в селе Сандата, сообщает местное издание «Новость».

47-летняя женщина самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. После этого она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в полиэтиленовые пакеты и закопала на заднем дворе своего участка.

Полиция взяла неудавшуюся бабушку под стражу. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Свою вину в совершении преступления женщина признала полностью.

Жуткий инцидент с убийством новорожденного произошел ранее в Свердловской области России. В городе Талица женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине, а затем заявила, что он появился на свет мертвым.

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