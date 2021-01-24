Махала руками и начала захлебываться: 11-летняя девочка едва не погибла в бассейне

В российском Сочи в бассейне едва не утонула 11-летняя девочка. Инцидент произошел в гостинице, расположенной в Имеретинской долине, пишет КП.

Волосы ребенка во время купания засосало в отверстие водяного фильтра, используемого для смены воды.

В момент происшествия рядом с ребенком родителей не было.

Освободиться самостоятельно у девочки не получалось — она размахивала руками и захлебывалась, чем привлекла внимание других посетителей бассейна. Очевидцы сумели вызволить ребенка и вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи назначили амбулаторное лечение и сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители начали проверку произошедшего. Будет возбуждено уголовное дело. Ответственность может грозить менеджерам и владельцам гостиницы.

Напомним, в Турции в отеле погибла 12-летняя девочка из России, чью руку засосало в сливную трубу бассейна.

А в испанском отеле популярного курорта на Коста-дель-Соль в бассейне отеля утонула девятилетняя британская девочка, а также бросившиеся ее спасать 52-летний отец и 16-летний брат.

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