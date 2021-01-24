Не было денег на уплату аренды: негодяй изнасиловал и убил известную юристку

В Бразилии произошел шокирующий случай: известного адвоката жестоко изнасиловали и сожгли из-за денег на аренду. Обугленный труп 50-летней юристки Патрисии Са Фортес нашли в ночь на субботу, 23 января, в районе Итаипава (Петрополис, штат Рио-де-Жанейро), пишет РенТВ со ссылкой на Metropoles.

Погибшая женщина

Сообщается, что женщину похитили накануне. Ее автомобиль Mitsubishi ASX нашли недалеко от въезда в одну из фавел. Кроме того, полиции удалось по горячим следам задержать подозреваемого в жестком преступлении. Им оказался каменщик Рожерио Сантос, который спрятался в доме своей девушки, однако быстро был обнаружен стражами порядка.

Рабочий сразу сознался в совершенном преступлении. Как оказалось, у него не было денег, чтобы заплатить арендную плату за квартиру. Он решил напасть на адвоката, однако поскольку у Патрисии не оказалось с собой денег, Рожерио похитил ее и изнасиловал.

После полового акта каменщик несколько раз ударил женщину по голове, в результате чего она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, преступник завалил тело автомобильными покрышками и поджег. Теперь ему грозит длительный тюремный срок.

Напомним, жительница американского штата Вирджиния США Ореанна Майерс расстреляла своих пятерых детей из дробовика и подожгла дом, после чего покончила с собой путем самосожжения.

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