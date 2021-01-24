"Домой не возвращайся, тебя ждут только трупы": женщина расстреляла своих детей из дробовика и подожгла дом

В США жительница штата Вирджиния США Ореанна Майерс расстреляла своих пятерых детей из дробовика и подожгла дом. Затем убившая собственных детей женщина сгорела вместе с их телами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Ореанна Майерс

Издание сообщает, что отец семейства уехал на неделю из дома, чтобы пожить у родственников. По его словам, у него сломалась машина и он не мог добираться до работы от своего дома.

За пару часов до трагедии мужчина получил от жены сообщение с текстом: «Тебе не к кому возвращаться, только к трупам!».

После этого мужчина забил тревогу, но дома вместо детей и жены обнаружил сгоревшие руины.

Дом сгорел полностью

Следователи нашли на месте записки, в которых женщина писала, что страдает психическим заболеванием.

Известно, что самому младшему из погибших детей был год, старшему — семь лет.

Причины случившегося выясняются. Известно, что ранее женщина не обращалась к психиатру.

Напомним, в декабре 2020 года «семейное» убийство произошло в российской Уфе. Там после ссоры с женой мужчина убил 6-летнего сына и годовалую дочь, после чего совершил самоубийство, задохнувшись в автомобиле.

942

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter