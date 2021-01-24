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Мир

Сам себе стоматолог: мужчина вырвал зуб плоскогубцами из-за боязни врачей

9:53 24 января 2021
Стоматологические инструменты

В Великобритании один из жителей по имени Джейми Эллисон страдает от панической боязни стоматологов, поэтому после очередной невыносимой боли в зубах решил сам удалил себе зуб дома.

Для операции британец использовал плоскогубцы и бамбуковую палочку, пишет Daily Star.

Инструментарий доморощенного стоматолога

По словам Эллисона, в его стране мало хороших стоматологов, которые лечат зубы по страховке. Однако мужчина не знал, что с болью в зубах в Великобритании можно обратиться в скорую помощь.

После зубной боли у мужчины опухла челюсть и начался флюс, поэтому он решил самостоятельно вырвать себе зуб. Перед удалением он посмотрел несколько обучающих видео в интернете, а затем сделал себе операцию.

Эллисон утверждает, что стойко перенес удаление, так как у него высокий болевой порог. Но мужчина не рекомендует людям повторять его опыт.

Напомним, в начале 2019 года в Сумской области мужчина обратился в больницу с заявлением, что сам ампутировал себе ногу, после чего выбросил ее у моста.

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