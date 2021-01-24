В ноябре прошлого года герцог и герцогиня Кембриджские объявили на своей официальной странице в Instagram о смерти их любимого пса — черного английского кокер-спаниеля по кличке Лупо, который прожил с ними девять лет. Теперь стало известно, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился новый член семьи.

Как сообщает издание Daily Mail, младший брат Кейт Джеймс Миддлтон, у которого дома живет семь собак, подарил Кембриджам щенка, который приходится Лупо племянником. У него тоже черная шерсть, так что внешне восьмимесячный песик очень похож на дядю. Джеймс презентовал его родственникам незадолго до смерти Лупо, рассчитывая, что молодой сородич придаст энергии стареющему псу.

Щенка выбирали старшие дети Кейт и Уильяма — семилетний принц Джордж и пятилетняя принцесса Шарлотта. Двухлетний принц Луи был еще слишком мал, чтобы принимать участие в таком ответственном решении. Дети в полном восторге и совершенно очарованы собачкой.

Черный щенок на руках у невесты Джеймса Миддлтона Ализе – новая собака Кембриджей

Кличка щенка пока не сообщается.

Джеймс Миддлтон разводит собак с 2011 года. Именно он подарил Лупо Кейт и Уильяму вскоре после их свадьбы. Пес часто появлялся на семейных фотографиях — в том числе и на первых официальных портретах старшего сына супругов — принца Джорджа. Собака даже, по слухам, помогала выбрать имя для первенца Кейт и Уильяма. Пара написала на бумажках имена и рассыпала их по полу. Лупо привлекло имя «Джордж».

Джордж и Лупо

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон в деловом наряде провела онлайн-встречу в комнате для гостей во дворце королевы.

Фото Instagram



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