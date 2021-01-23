Пуля попала жениху прямо в сердце: в Москве расстреляли свадьбу

Новой Москве в России бракосочетание в загородном клубе закончилось расстрелом жениха и его брата. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По данным журналистов, в заведении второй день шли гуляния.

Веселье гостей нарушили злоумышленники, приехавшие на черном внедорожнике. Они произвели порядка шести-семи выстрелов, после чего скрылись. От полученных ранений скончался жених и его брат. Пуля новоиспеченному мужу попала прямо в сердце.

По предварительной информации, стрельба произошла в ходе бытового конфликта. Новоиспеченный муж повздорил с кем-то из гостей со стороны супруги. Затаившие злобу оппоненты вызвали жениха и его брата на разборку и расстреляли из «мелкашки».

Злоумышленники скрылись с места преступления на черном джипе без номеров, сейчас их разыскивает полиция. После этого в российской столице был введен план «Перехват» в целях задержания подозреваемого.

Напомним, минувшим летом выстрелы звучали по улице Приорова в Москве. Тогда 35-летний Севастьян Путинцев убил из карабина свою девушку Елизавету Хлюпину, а также ее подругу и маленького сына. Квартиру, в которой произошло убийство, полиция брала штурмом, так как стрелок забаррикадировался в ней. Убийца во время штурма застрелился.

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