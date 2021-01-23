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Заробитчанам сделали послабление: в Польше отменили обязательный карантин для иностранцев

17:20 23 января 2021
ПЦР-тестирование

В Польше при пересечении границы отменили обязательный карантин для иностранных граждан при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Dziennik Ustaw, в котором опубликовано соответствующее распоряжение с указанием перечня ситуаций, когда человек освобождается от карантина.

«Человек, который имеет отрицательный результат теста на COVID-19, результат которого был получен не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы, освобождается от прохождения карантина (самоизоляции)», — говорится в документе.

Отмечается, что документ с тестом на коронавирус должен быть на польском или английском языках. При этом не указано, каким должен быть тест: ПЦР или на антитела.

Новый пункт, освобождающий от прохождения карантина при наличии теста, распространяется как на пересечение внешней границы шенгенской зоны (например, Украина — Польша), так и внутреннего (например, Польша — Германия).

Распоряжение вступает в силу с субботы, 23 января.

Напомним, с 25 января Украина также выходит из «локдауна зимних каникул». В правительстве уверены, что необходимости продолжать усиленные карантинные меры не будет, так как в стране разорвалась т.н. «эпидемическая цепочка».

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